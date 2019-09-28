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عدن - ياسمين التهامي - هل أنقلب رئيس الوزراء معين عبدالملك على الشرعية وأعلن الولاء للامارات ( تفاصيل )

في خطوة وصفها مراقبون بالانقلاب على الشرعية والولاء للامارات أكد مصدر رفيع بوزارة الخارجية أن معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء معين أبلغ وزير الخارجية محمد الحضرمي قبل ساعات من إلقاءه كلمة الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة بحذف كل عبارة تطرقت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تضمنتها الكلمة.

وذكر المصدر وفع ما تداولته مواقع اخبارية يمنية - صيرة بوست - أن عبدالملك أجرى اتصالاً هاتفياً أمس الخميس بالحضرمي مشدداً عليه حذف ما كانت تضمنته كلمة اليمن المعدة مسبقاً بشأن الإمارات وأفعالها وما قامت به مؤخراً في اليمن ودعمها للمجلس الإنتقالي.

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وأضاف المصدر أن وزير الخارجية قابل طلب رئيس الوزراء بالرفض وهو ما أثار غضب الأخير وأدى إلى مشادة كلامية بينهما.

المصدر أوضح أن كلمة اليمن التي سيلقيها وزير الخارجية غداً السبت تضمنت عدة فقرات عن دور الإمارات العربية المتحدة التخريبي في اليمن ودعمها للمجلس الانتقالي وتقويضها للشرعية من خلال انقلاب الانتقالي عليها في أغسطس الماضي.

وكانت مصادر خاصة قد تحدثت سابقاً لذات المصدر "صيرة بوست" عن مساعي معين عبدالملك للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من الرئيس هادي وبدعم من الإمارات العربية المتحدة، لكن الأخير فوض وزير الخارجية ليلقي كلمة اليمن نيابة عنه.