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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ..اغتيال الناشطة توكل كرمان قبل قليل على يد ضابط مخابرات مصري

ذكر موقع "ابو ظبي اونلاين " الالكرتوني على موقع التواصل الاجتماعي قبل قليل اغتيال الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للأدب على يد ضابط مخابرات مصري .

ولم يكشف الموقع الحيثيات ولا كيف حدثت عملية الاغتيال ولا حتى المكان الذي تمت فيه عملية الاغتيال .

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ويبدوا ان تلك شائعات يقف ورائها الاعلام الموالي للنظام الحاكم في مصر لارهاب كل المعارضين لبقائه ف الحكم خاصة وان الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل لها صيت عالمي ومؤثر جدا .

وكانت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد شنت هجوما عنيفا على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي مؤكدة أن اليوم ، الجمعة، هو آخر أيامه في حكم مصر في إشارة لتظاهرات المصريين الغاضبة غدا والمطالبة بعزله.

وسخرت “كرمان” من السيسي في تغريدة لها على تويتر رصدتها (وطن) وخاطبته بلقبه الذي اشتهر بين معارضيه على مواقع التواصل “بلحة” ودونت ما نصه:”اسمع يا بلحة .. يوم الجمعة آخر يوم ، خلاص انتهت حكايتك السمجة وظلك الثقيل على مصر أم البلاد، البقية مجرد تفاصيل”

اسمع يا بلحة .. يوم الجمعة آخر يوم ، خلاص انتهت حكايتك السمجة وظلك الثقيل على مصر أم ادنيا .. البقية مجرد تفاصيل.