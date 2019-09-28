شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم اليض يباغت التحالف والشرعية ويوجه الضربة القاضية لعيدروس الزبيدي وهاني بن بريك ..وولي عهد ابو ظبي يفقد صوابه ويتصل بالبيض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم اليض يباغت التحالف والشرعية ويوجه الضربة القاضية لعيدروس الزبيدي وهاني بن بريك ..وولي عهد ابو ظبي يفقد صوابه ويتصل بالبيض

وجه الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض ضربةموجعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقوده عيدروس الزبيدي ويدعو للانفاصل .

ووصف الحراك الجنوبي الذي يقوده علي سالم البيض القيادات في المجلس الانتقالي بانهم مراهقين سياسيين تسببوا في ضياع القضية الجنوبية..

Advertisements

وقالت مصادر مقربة من الرئيس الجنوبي الاسبق ان ولي عهد ابو ظبي اتصل بعلي سالم البيض وطلب منه تهدئة الامور والوقوف مع الجنوبيين وليس ضدهم .

وفي هذا السياق قال فؤاد راشد، رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي في اليمن،وهو الحراك الذي يقوده البيض منذ سنوات إن مأزقا كبيرا تمر به القضية الجنوبية، وإن المجلس الانتقالي أدخل القضية في نفق مظلم عندما حاول الانفراد بالقرار الجنوبي على حساب كل المكونات السياسية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن ”راشد“ قوله، ”ما أوصلتنا له الأحداث الأخيرة في عدن، نحتاج وقت كبير حتى يتم إعادة مسار القضية الجنوبية لبوصلتها، بعد أن حرفها من مجموعة من الانتهازيين لم يكن لهم صلة سابقة بالحراك الجنوبي جاءت بهم تداعيات حرب ٢٠١٥ ومناصب الشرعية المقالين منها، ولن يتم ذلك حتى يتجفف التدفق المالي عنهم غير البريء والذي جعلهم يرفعون القضية سياجا لمصالح الدافعين وأهدافهم الأخرى".

وتابع راشد، نحتاج وقتا مضاعفا لاعادة التلاحم الجنوبي إلى ما كان عليه حين انطلق الحراك الجنوبي في يوليو/تموز 2007م صافيا نقيا صادقا، كيف يمكن لنا أن نعتذر لواحد من أبرز قادتنا "ناصر النوبة" حين جرى مداهمة بيته وسرقة محتوياته وسجن أفراده ونحن لم نزل نمضي في طريق الثورة".

وأردف راشد، لابد أن نعترف الآن وبكل شجاعة أن قضية الجنوب في مأزق كبير وأدخلها المجلس الانتقالي نفقا مظلما مذ حاول مستميتا الانفراد بالقرار الجنوبي عن الجنوبيين بينما هو ظل قلما بيد محرك.

وأكد راشد أنهم سيواصلوا بيع الكذب وبداخلهم يعرفون أنهم يمضون بالقضية نحو المجهول والتشظي الجنوبي الذي بلغ أسوأ مراحله التاريخية اليوم.