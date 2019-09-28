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عدن - ياسمين التهامي - علي محسن الأحمر ومعين عبدالملك يحتفلان بإزاحة الرئيس هادي من السلطة "التفاصيل"
أكدت مصادر خاصة أن علي محسن نائب رئيس الجمهورية ومعين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء احتفلا يوم أمس في فندق الانتركونتننتال بالرياض بالاتفاق الأخير الذي يقلص صلاحيات فخامة الرئيس ويبقي على معين عبدالملك رئيساً لمجلس الوزراء مع تعيين علي محسن مناصب 50% من الحقائب الوزارية في الشمال وكذلك يزيح أهم أقوى رجال الرئيس هادي الميسري والجبواني.
وكشفت المصادر أن الاجتماع ضم عدد من المقربين من رئيس الوزراء ونائب الرئيس واتفقوا على ضرورة الضغط على الرئيس على إقالة الميسري وأن زيارته إلى مسقط تمت بموافقة الرئيس.
وقال علي محسن في الاجتماع أن حالة الرئيس الصحية لا تسمح له برفض أي اتفاق وان بقاءه في السلطة بشكل فخري أفضل من إقالته وتعيين البركاني بدلاً عنه.
ونجح فريق فبراير في انتزع السلطة والعودة إلى سدة الحكم بعد إقالة بن دغر من رئاسة الوزراء واستبعاد البركاني من أي اتفاق سياسي
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