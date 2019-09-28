شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شحنة اسلحة كبيرة تصل إلى ميناء الزيت في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفادت مصادر محلية لـ«مأرب برس»مساء اليوم الجمعة بوصول عتاد عسكري ضخم الى ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة«عدن».

وذكرت المصادر على ان العتاد العسكري الذي وصل الى ميناء الزيت بعدن مكوّن من عشرات المدرعات والعربات العسكرية ومعدات قتالية مختلفة قادمًا من دولة الإمارات.

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وأوضحت المصادر على ان تلك العتاد العسكري هو في طريقه الآن إلى قوات «طارق صالح» المتواجدة في الساحل الغربي وكذا جماعة ابي العباس في محافظة تعز .

يشار الى ان تلك القوات الموالية للإمارات لاتعترف بشرعية الرئيس هادي ويعد تزويدها بالعتاد والمعدات العسكرية تصعيد جديد ضد مهام الشرعية في المناطق المحررة.