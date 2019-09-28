شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد " قبل الحذف " الخبر المفاجئ الذي نشرة موقع " إماراتي " شهير حول " بن سلمان "وسارع بحذفه ! (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر اعلام اماراتي ،امس الخميس ، خبرا تحدث عن مسئولية الامير محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي .

وتحت عنوان «لاول مرة.. محمد بن سلمان يتحدث عن مسؤوليته بشأن مقتل جمال خاشقجي» اورد موقع ارم نيوز الاخباري الاماراتي خبرا قبل ان يضطر لحذفه بعد ذلك ، بحسب بحث قام به مأرب برس في ارشيف الموقع المذكور حيث وجد الخبر بعنوان دون نص للخبر.

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وفي نص الخبر المحذوف نسب ارم حديث للامير محمد بن سلمان وقال « ان الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، قال في فيلم وثائقي، يبث الأسبوع المقبل، إنه يتحمل المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي مجموعة من الضباط والعاملين بأجهزة سعودية العام الماضي ”لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة“، حسب قوله.

وبحسب ارم «لم يسبق أن تحدث الأمير محمد، علانية عن جريمة قتل خاشقجي التي وقعت داخل القنصلية السعودية في اسطنبول».

وتابع الموقع الاماراتي «ويوضح عرض تمهيدي لفيلم وثائقي أن ولي العهد السعودي قال لمارتن سميث من شبكة التلفزيون العامة الأمريكية: ”حدث ذلك وأنا في موقع السلطة. أنا أتحمل المسؤولية كلها لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة».

وسيعرض الفيلم الوثائقي باسم ”ولي عهد السعودية“ في الأول من أكتوبر المقبل قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل جمال خاشقجي.

وسأل سميث الأمير محمد كيف حدثت جريمة القتل دون أن يعلم بها، ونقل عنه قوله: ”عندنا 20 مليون نسمة. وعندنا 3 ملايين موظف حكومي“.

وسأل سميث عما إذا كان القتلة قد استقلوا طائرات حكومية خاصة فرد ولي العهد قائلاً: ”أنا عندي مسؤولون ووزراء لمتابعة الأمور وهم مسؤولون. ولديهم السلطة للتصرف في ذلك“.

ويقدم سميث وصفًا للحوار الذي دار في ديسمبر ويبدو أنه لم يكن مصورًا، في العرض التمهيدي للفيلم الوثائقي ، بحسب الموقع.

وتفاعلا مع الخبر المحذوف شارك الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار الخبر قبل حذفه وكتب في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر اليوم «نسخة مما نشره الاعلام (الموالي) : ارم نيوز موقع اماراتي» .