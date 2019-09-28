شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تكشف أسباب إصرار جماعة الحوثي على تبني استهداف ”أرامكو” السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، الخميس،الأسباب خلف إصرار المليشيا الحوثية على تبني استهداف معملي" أرامكو" شرقي السعودية، قائلاً أن الهدف من ذلك التغطية على المجرم الحقيقي (إيران)، والتحقيقات تثبت عكس ما تدعيه المليشيات .

وقال الحضرمي: إن هذه الإصرار من قبل جماعة الحوثي يثبت بجلاء أنهم لم ولن يكونوا يوما جادين في السلام طالما ظلوا مرهونين لمحركهم في إيران".

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جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع فريق الاتصال المعني باليمن التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)



واستعرض الحضرمي، مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في اليمن، معتبرأ أن الأحداث "تثبت كل يوم أن الحوثيين هم مجرد أداة إيرانية لزعزعة أمن المنطقة".

وتتهم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.