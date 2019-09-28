الحضرمي: ميليشيا الحوثي تتحملتدهوة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية

السبت 28 سبتمبر 2019

الحضرمي

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

أكد "محمد الحضرمي" وزير الخارجية،أن ميليشيا الحوثي تتحمل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وذلك بعد انقلابهم المدعوة من ملالي إيران منذ 5 أعوام.



جاء ذلك في كلمة مندوب البلاد في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأقل نمواً، والذي عُقد في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورتها الـ 74، داعيًا التدقيق في أسباب تخلف تلك الجول والوقوف على كيفية تحقيق الأستقرار السياسي واحتواء الصراعات.

وأشار وزير الخارجية محمد الحضرمي، إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الخامس للدول الأقل نموا واهم الأولويات التي ينبغي التركيز عليها. مشدداً، على ضرورة استخلاص الدروس والنظر في أسباب الفشل في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول للدول الأقل نمواً، والاستفادة منها لتفادي الأخطاء وضمان الخروج ببرامج جديدة قابلة للتحقيق.