شاهد.. إعلامي مصري: شعب اليمن أصيل ويستحق منا كل التقدير

الإعلامي مصطفي بكري

كتب متابعات_الخليج 365

غرد الإعلامي والسياسي المصري "مصطفي بكري"، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، لأبناء اليمن، موجهًا لهم الشكر بسبب مساندتهم ودعمهم لمؤسسات الدولة المصرية، مؤكدًا أن دعم الشعب اليمني ينم عن أصالته.



وقال "بكري" في تغريدته،: "شكرا لابناء الشعب اليمني الشقيق الذين شاركوا المصريين اليوم احتفالهم ودعمهم للرئيس السيسي ومؤسسات الدوله ،شعب أصيل يستحق كل احترام وتقدير".

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