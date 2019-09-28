قرقاش يلتقي غريفيث لبحث التطورات فى اليمن

أنور بن محمد قرقاش

كتب الخليج 365

عقد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في نيويورك لقاءا مع مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. وتناول اللقاء الذي عقد بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك - التطورات الراهنة على الساحة اليمنية والانتهاكات الحوثية و آفاق الحل السياسي. و أكد الطرفان أهمية المضي قدما في تطبيق بنود إتفاق ستوكهولم وتحريك الجمود السياسي الراهن مثمنين دور المملكة العربية السعودية، في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار في جدة . وشددا على الدعم الكامل لجهود المملكة و أهمية تسوية الخلافات الداخلية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالطرق السلمية .



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