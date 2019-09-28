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الجمعة 27 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
قالت إليزابيث كاندل الباحثة في جامعة أوكسفورد البريطانية، إن هناك "علاقة بين منظومة الحكم والإرهاب في اليمن.
وأشادت الباحثة البريطانية في ندوة حول الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بجهود المجلس الانتقالي في مكافحة الإرهاب، بدعم من دولة الإمارات، مشيرة إلى أن تنظيم القاعدة استفاد من فساد منظومة الحكم في تسويق نفسه في البلاد.
وتحدثت كاندل عن تجربتها في حضرموت، التي زارتها أثناء سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت جنوبي اليمن، وكيف أن "التنظيمات الإرهابية استغلت فساد منظومة الحكم في البلاد في تسويق نفسها وسيطرتها عبر تقديم الخدمات للناس في تلك المناطق". وحذرت الباحثة البريطانية من مساعي التنظيمات الإرهابية إلى استخدام الأطفال والنساء في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر باحثة بريطانية : تشيد بجهود الانتقالي الجنوبي فى مكافحة الارهاب فى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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