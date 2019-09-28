شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:ظهور كائنات غريبة تهاجم السكان بعدن"صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل موقع"عدن الغد"عن سكان ومصادر طبية في مدينة عدن ان مواطنين اصيبوا بسموم كائنات بحرية يُعتقد أنها قنافذ البحر ظهرت بشكل مفاجئ وسط مياه الامطار بعدن . وقال مصدر طبي بمستشفى الجمهورية ان خمس حالات نقلت إلى المشفى مصابة بسموم كائنات بحرية قال المصدر انه يعتقد أنها قنافذ بحرية لكن دون تأكيد رسمي على ذلك . Advertisements وحذر المصدر الطبي الاهالي من التوغل وسط مياه الامطار . وقام الاطباء بحقن المصابين بمضادات مضادة للسموم وشهدت مدينة عدن أمطار غزيرة تسببت بركود المياه وسط شوارعها.

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