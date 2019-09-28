شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘مجتهد’’ يفجر قنبلة مدوية .. عن ’’الأمير محمد بن سلمان‘‘ ستهز الوطن العربي.. (تفاصيل مرعبة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر المغرد الشهير مجتهد مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن توجيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعليمات غاية في الغرابة للمقربين منه تخص الفتيات السعوديات مجهولات الأب وكذلك الهاربات من عوائلهن.

وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن النظام يسعى لحيلة خبيثة لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني للدولة.

حيلة خبيثة لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني

وجه ابن سلمان باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة، وبثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد — مجتهد (@mujtahidd) September 21, 2019 "> مجتهد@mujtahidd حيلة خبيثة لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني

وجه ابن سلمان باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة، وبثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد ٣٬١٢٨ حيلة خبيثة لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني

وجه ابن سلمان باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة، وبثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد — مجتهد (@mujtahidd) September 21, 2019 Advertisements المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر حيلة خبيثة لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني

وجه ابن سلمان باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة، وبثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد — مجتهد (@mujtahidd) September 21, 2019

وأضاف أن ابن سلمان وجه باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة.

وأوضح المغرد الشهير أن الهدف من ذلك هو بثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد لتسهيل حالة التفسخ المجتمعي وضرب القيم السعودية.

كما كشف “مجتهد” عن وثيقة تشير إلى حجم إنفاق أمير عسير، تركي بن طلال بن عبد العزيز، على “الترفيه”، إرضاء لولي العهد محمد بن سلمان.