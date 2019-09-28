شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي يتراجع عن الانفصال ويفاجئ الرئيس هادي بهذا الطلب الصادم للسعوديين .. وهكذا كان الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مطلع على سير المشاورات التي تجريها قيادات سعودية مع قيادات من المجلس الانتقالي في مدينة جدة ان قيادات المجلس طلبت الاستحواذ على حقيبة وزارة الداخلية في أي تغيير حكومي قادم .

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المصدر قال للصحيفة ان الطلب قدم إلى الوسطاء السعوديين لكنه قوبل برفض شديد من قبل الرئيس هادي .

واشار المصدر إلى ان السعوديين ابدوا استغرابهم من هذا الطلب حيث اوضحوا لقيادة الانتقالي انه كيف يمكن لهم ممارسة نشاط وزارة سيادية على مستوى اليمن كافة فيما هم يقولون لانصارهم أنهم يسعون لانفصال جنوب اليمن .