شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس يباغت ناطق الحوثيين محمد عبد السلام بالسؤال عن جثة الرئيس علي عبد الله صالح ماذا فعلوا... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مرافقة لوفد المؤتمر الزائر لسلطنة عمان ان السلطان قابوس سأل الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام عن جثة الرئيس صالح واين هي فرد عليه انها دفنت في العاصمة صنعاء لكنه لا يعرف المكان الذي دفن فيه لأنه لم يحضر الجنازة .

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واكنت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد قد وصلت الى سلطنة عُمان في زيارة تبحث فيها مع مسؤولين عمانيين وآخرين يمنيين تطورات الملف اليمني.

وبحسب مصادر مطلعة فإن السيد ستبحث الوساطة العُمانية ومبادرة السلطان قابوس بن سعيد حول الاسرى من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، المعتقلين لدى جماعة الحوثي، وهم محمد نجل شقيقه محمد عبد الله صالح وعفاش، نجل طارق محمد عبدالله صالح .

ونوهت تلك المصادر إن محمد وعفاش، لا يزالا محتجزين لدى جماعة ولم يتم الافراج عنهم، بناء على وساطة السلطان قابوس..