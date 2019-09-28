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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن هبوط مفاجئ لطائرة في مطار صنعاء ..شاهد المفاجأة التي كانت على متنها

تفاجئ سكان المناطق الوقعة شرق العاصمة صنعاء امس الخميس بهبوط طائرة في مطار صنعاء الدولي الذي يشهد حظرا جوي من قبل قوات التحالف العربي. وقالت مصادر مطلعة ان طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف”، هبطت في مطار صنعاء امس الخميس وعلى متنها شحنة من لقاحات الاطفال. Advertisements واشار مصدر مسئول في إدارة اللقاحات في برنامج التحصين أن الشحنات المقدمة من اليونيسف تشمل لقاحات التحصين الروتيني للأطفال ما دون العام والتي تستخدم في جميع محافظات الجمهورية. واوضح ذات المصدر أن الشحنة تشمل 931 الف و950 فيالة من اللقاح الخماسي و92 ألف و150 فيالة من لقاح المكورات الرئوية. وسيتم توزيعها على المحافظات خلال الايام القادمة . ويشهد مطار صنعاء الدولي حظرا جوي منذ مايقارب خمسة اعوام من قبل قوات التحالف العربي التي تدخلت لدعم الشرعية اليمنية لكنها تحولت إلى سبب رئيسي لاطالة أمد الحرب وتقويض تواجد الشرعية.

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