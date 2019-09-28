شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد لزوجة صدام حسين يثير الملايين .. وابنته رغد تنشر الفيديو لأول مرة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهور جديد لزوجة صدام حسين يثير الملايين .. وابنته رغد تنشر الفيديو لأول مرة!

شاركت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، فيديو نادراً لوالدتها، مع زوجة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

ويُظهر الفيديو، الذي نشرته رغد على “تويتر”، لقطات من زيارة رسمية لسوزان مبارك إلى العراق قامت بها عام 1988.

وكانت في استقبال مبارك، ساجدة خير الله، زوجة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

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وتظهر في الفيديو رغد صدام خلال استقبال والدتها لسوزان مبارك، إلى جانب شقيقتها رنا صدام حسين وزوجة ابنه لمى ماهر عبد الرشيد.

من ناحية أخرى، أعلن مركز “الإعلامي الرقمي العراقي”، رصده قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بحذف صفحة موثقة مزيفة باسم الابنة الكبرى لصدام حسين.

لقطات من استقبال ماجدة العراق الاولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في اكتوبر عام ١٩٨٨م

بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد و رنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد