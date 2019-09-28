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آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في عدن

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عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في عدن

2019/09/28 الساعة 01:17 صباحاً

آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في العاصمة المؤقتة #عدن

الدولار الأمريكي:

شراء 605

بيع 610

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الريال السعودي:

شراء 158

بيع 160

الدرهم الإماراتي:

شراء 160

بيع 162

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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