شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في عدن 2019/09/28 الساعة 01:17 صباحاً آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في العاصمة المؤقتة #عدن الدولار الأمريكي: شراء 605 بيع 610 Advertisements الريال السعودي: شراء 158 بيع 160 الدرهم الإماراتي: شراء 160 بيع 162

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