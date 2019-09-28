شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : بيان هام صادر عن مجموعة من الدول الكبرى بخصوص اليمن.. التأكيد على 7 أمور هامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حصل "المشهد الخليجي" على بيان صادر عن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا والكويت والسويد بخصوص تطورات المشهد السياسي والعسكري في اليمن.

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وبحسب البيان التقى ممثلو حكومات فرنسا وألمانيا والكويت وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية كمجموعة يوم الخميس 26 سبتمبر 2019 للتأكيد على دعمهم المستمر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

وخرج البيان على التأكيد على مجموعة من النقاط الهامة كالتالي:

1- تؤكد المجموعة دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الخاص للأمين العام لليمن ، مارتن غريفيث ، وتدعو الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الانخراط معه بشكل بناء ومستمر. تثني المجموعة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص لدعم الأطراف في تنفيذ اتفاق استكهولم والتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن. في هذا الصدد ، تؤكد المجموعة من جديد التزامها بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

2- تؤكد المجموعة على الحاجة إلى الحد من التصعيد والجهود التي تبذلها جميع الأطراف لضمان عدم زيادة الصراع في اليمن في التوترات الإقليمية المتزايدة. وفي هذا الصدد ، تدين المجموعة بأقوى العبارات تزايد حدة هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية لأن هذه الهجمات تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للمملكة العربية السعودية ، فضلاً عن تهديد أوسع للأمن الإقليمي ، وتهديدها بتقويضها. العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. في هذا السياق ، يعد الإعلان في 20 سبتمبر عن وقف الحوثيين للضربات على المملكة العربية السعودية خطوة أولى مهمة نحو وقف التصعيد الذي سيحتاج إلى اتباعه بإجراءات إيجابية على الأرض من جانب الحوثيين وضبط النفس من جانب التحالف.

3- تكرر المجموعة الحاجة إلى زيادة وتيرة وحجم الاستجابة الإنسانية. ويعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن الأمم المتحدة تنفد بشكل متزايد من التمويل ، مما يضطرها إلى تقليص أو وقف أنشطة إنقاذ الأرواح. المجموعة واضحة أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الإنسانية ، ولكن بالنظر إلى خطر المجاعة التي يواجهها الملايين ، تدعو المجموعة جميع المانحين إلى صرف تعهداتهم على الفور للاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة. تعرب المجموعة عن تقديرها لصرف المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار في 25 سبتمبر. كما يدعو أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق امتثالا لقرار مجلس الأمن الدولي 2451. وتدعو المجموعة جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين.

4- في أعقاب التطورات الأخيرة في جنوب اليمن ، تحث المجموعة الأطراف المدعوة على المشاركة في الحوار الذي تقوده المملكة العربية السعودية للحفاظ على وحدة أراضي اليمن. تضفي هذه التطورات مزيدًا من الإلحاح على الحاجة إلى بدء عملية سياسية شاملة وشاملة تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة لإنهاء الصراع في اليمن.

5- تكرر المجموعة التزامها بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. في هذا الصدد ، تعرب المجموعة عن دعمها الكامل لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعقد مشاورات غير رسمية مع الجهات الفاعلة السياسية اليمنية وإنشاء فريق استشاري سياسي استعدادًا لاستئناف المفاوضات الرسمية. تدعو المجموعة الأطراف اليمنية إلى المشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص لاستئناف المناقشات السياسية الشاملة والشاملة التي يمكن أن تنهي النزاع.

6- يظل اتفاق استكهولم عنصرا هاما في عملية السلام في اليمن ، وينبغي تنفيذه كما هو متوخى من أجل تخفيف الوضع الإنساني ، وخلق الثقة بين الطرفين ، وتحسين ظروف المحادثات السياسية. لاكتساب الزخم ، تدعو المجموعة الأطراف اليمنية إلى احترام وقف إطلاق النار في الحديدة والمشاركة البناءة في المفاوضات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الحديدة. على وجه الخصوص ، تعرب المجموعة عن دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة في هايتي وتدعو الأطراف اليمنية إلى المشاركة بشكل بناء مع البعثة وكذلك مع مقترحات الأمم المتحدة بشأن الترتيبات الأمنية ، والتي سوف تسمح بفك الارتباط والانسحاب المتبادل للقوات العسكرية، والرصد الثلاثي ، إنشاء وجود UNVIM. وتدعو المجموعة كذلك الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مقترحات الأمم المتحدة لإنشاء آلية لإعادة توجيه إيرادات الموانئ إلى مدفوعات الرواتب. كما يدعو الطرفين إلى البدء في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك ، فإن عدم التنفيذ الكامل لاتفاقيات ستوكهولم لا ينبغي أن يمنع الأطراف من المشاركة في عملية المبعوث الخاص نحو تسوية سياسية أوسع لإنهاء الصراع.

7- يتطلع الفريق إلى مجلس الأمن لاستعراض التقدم المحرز عندما يجتمعون في المرة القادمة. وافقت المجموعة أيضًا على مواصلة الاجتماع بانتظام على مختلف المستويات ومع الشركاء الآخرين من أجل دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.