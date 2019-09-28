شكرا لبحثكم عن خبر ميسي وضربة الكلاسيكو.. وريال مدريد "المحظوظ" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت الإصابة التي تعرض لها مهاجم برشلونة، ليونيل ميسي، أمام فياريال، قلقا لدى العديد من عشاق النادي، فيما ذهبت مصادر إلى حد الحديث عن إمكانية غياب النجم الأرجنتيني عن "الكلاسيكو".

وتعرض ميسي لإصابة خلال المواجهة الأخيرة أمام فياريال، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من "الليغا".

ولم يجد إرنستو فالفيردي، مدرب الفريق الكتالوني، خيارا آخر سوى سحب ميسي بين شوطي المباراة بعد شعوره بآلام عضلية.

وأعلن النادي في بيان رسمي عن تفاصيل الإصابة التي عانى منها قائد الفريق، قائلا "يعاني لاعب الفريق الأول ليونيل ميسي من استطالة في العضلة الضامة للساق اليسرى".

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ولم يكشف البيان تفاصيل أخرى بشأن الأيام التي سيغيب فيها "ليو" عن المستديرة.

وفي هذا الصدد، كشف الحساب الرسمي لبرنامج "إلتشيرينغيتو" الإسباني الشهير على تويتر أن النجم الأرجنتيني قد يغيب لمدة تقارب الشهر، وهو ما قد يمنعه من المشاركة في لقاء الكلاسيكو، الذي سيقام في السادس والعشرين من الشهر المقبل على أرضية ملعب "كامب نو".

وقبل أيام، توج ميسي بجائزة أحسن لاعب في العالم، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حفل أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك بعد تفوقه على كل من كريستيانو رونالدو والهولندي فيرغيل فان دايك.

يشار إلى أن غياب ميسي عن الكلاسيكو سيكون ضربة سعيدة الحظ بلا شك للغريم ريال مدريد الذي يتصدر الدوري الإسباني بعد 6 جولات بفارق 4 نقاط عن برشلونة حامل اللقب.