أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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الجمعة 27 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
خاص
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 15 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:
أمطار غزيرة تجتاح عدن ولحج وتغرق المنازل بالسيول الجارفة الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422517
تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة في صنعاء الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422518
يمني ينتحر في مدينة جدة الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422523
صنعاء: سياسي حوثي يتعرض لضرب واقحتام لمنزله بعد انتقاده للحوثيين الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422524
30 سيارة دعماً لشرطة الحديدة بدعم من السعودية الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422525
شاهد.. مياة الأمطار تجتاح منازل المواطنين في مدينة الحوطة بلحج الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422526
لاعب يمني ينضم إلى منتخب أوروبي الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422528
شاهد بالفيديو.. شباب يتحدون الحوثيين ويحتفلون بثورة سبتمبر وسط شارع صنعاء الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422529
سياسي يمني يكشف كواليس لقاء وفد الشرعية مع ممثلي إيران في الشمال والجنوب الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422530
ننشر أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الجمعة في حضرموت الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422531
مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تشن حملة مداهمة لمتعاطي الممنوعات الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422532
انتقالي المكلا يدشن مركزي حي الخزان وحي الضيافة بالمديرية الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422535
قيادتا الأمن وشرطة السير تبعثان برقية عزاء في وفاة الملازم محفوظ باعكابة الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422537
عاجل .. فلكي يمني يطلق تحذيراً بشأن الطقس الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422543
متطوعون ينفذون حملة للقضاء على أشجار السيسبان الضارة بالمهرة الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422547
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