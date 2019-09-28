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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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اليمن العربي: خاص 0 تبليغ

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الجمعة 27 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أبرز عناوين

كتب

خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 15 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي: 

أمطار غزيرة تجتاح عدن ولحج وتغرق المنازل بالسيول الجارفة الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422517

تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة في صنعاء الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422518

يمني ينتحر في مدينة جدة الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422523

صنعاء: سياسي حوثي يتعرض لضرب واقحتام لمنزله بعد انتقاده للحوثيين الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422524

30 سيارة دعماً لشرطة الحديدة بدعم من الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422525

شاهد.. مياة الأمطار تجتاح منازل المواطنين في مدينة الحوطة بلحج الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422526

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لاعب يمني ينضم إلى منتخب أوروبي الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422528

شاهد بالفيديو.. شباب يتحدون الحوثيين ويحتفلون بثورة سبتمبر وسط شارع صنعاء الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422529

سياسي يمني يكشف كواليس لقاء وفد الشرعية مع ممثلي إيران في الشمال والجنوب الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422530

ننشر أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الجمعة في حضرموت الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422531

مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تشن حملة مداهمة لمتعاطي الممنوعات الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422532

انتقالي المكلا يدشن مركزي حي الخزان وحي الضيافة بالمديرية الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422535

قيادتا الأمن وشرطة السير تبعثان برقية عزاء في وفاة الملازم محفوظ باعكابة الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422537

عاجل .. فلكي يمني يطلق تحذيراً بشأن الطقس الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422543

متطوعون ينفذون حملة للقضاء على أشجار السيسبان الضارة بالمهرة الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422547

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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