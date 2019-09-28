أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الجمعة 27 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 15 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:

أمطار غزيرة تجتاح عدن ولحج وتغرق المنازل بالسيول الجارفة الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422517 تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة في صنعاء الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422518 يمني ينتحر في مدينة جدة الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422523 صنعاء: سياسي حوثي يتعرض لضرب واقحتام لمنزله بعد انتقاده للحوثيين الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422524 30 سيارة دعماً لشرطة الحديدة بدعم من السعودية الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422525 شاهد.. مياة الأمطار تجتاح منازل المواطنين في مدينة الحوطة بلحج الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422526 Advertisements لاعب يمني ينضم إلى منتخب أوروبي الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422528 شاهد بالفيديو.. شباب يتحدون الحوثيين ويحتفلون بثورة سبتمبر وسط شارع صنعاء الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422529 سياسي يمني يكشف كواليس لقاء وفد الشرعية مع ممثلي إيران في الشمال والجنوب الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422530 ننشر أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الجمعة في حضرموت الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422531 مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تشن حملة مداهمة لمتعاطي الممنوعات الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422532 انتقالي المكلا يدشن مركزي حي الخزان وحي الضيافة بالمديرية الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422535 قيادتا الأمن وشرطة السير تبعثان برقية عزاء في وفاة الملازم محفوظ باعكابة الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422537 عاجل .. فلكي يمني يطلق تحذيراً بشأن الطقس الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422543 متطوعون ينفذون حملة للقضاء على أشجار السيسبان الضارة بالمهرة الجمعة 27 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422547

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