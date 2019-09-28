شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..جماعة الحوثي تحسم الجدل وتكشف حقيقة ابرام اتفاق مع السعودية لوقف الحرب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت جماعة الحوثي ما تداولته الكثير من وسائل الاعلام المحلية والخارجية حول ابرام اتفاق بين الجماعة والسعودية لوقف اطلاق النار في اربع مناطق يمنية ووقف غارات التحالف على العاصمة صنعاء .

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وقال عضو المجلس السياسي لأنصار الله " حزام الاسد " في تصريحات قبل قليل للجزيرة انه لا يوجد اي اتفاق لوقف اطلاق النار تم التوصل اليه بين جماعة الحوثي والسعودية معتبرا بان ما تردد في هذا الصدد لاأساس له من الصحة ويستهدف فقط " ذر الرماد في العيون " .

وجدد القيادي الحوثي عرض جماعتة للسعودية بوقف الحرب مؤكدا ان ميلشيا الحوثي ملتزمة بقرارها وقف الهجمات ضد السعودية وان هذا الالتزام يجب ان يقابلة التزام مماثل من المملكة .