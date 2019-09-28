شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن طالبه محمد علي بعزل السيسي .. الجيش المصري يتدخل ويصدر البيان رقم (1) .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في وضع مشحون بمظاهرات حاشدة تطالب برحيل السيسي عن السلطة.. خرج الجيش المصري ليصدر بيانا هذه الليلة عن ما أسماها "عملية إرهابية" في سيناء .

وفي البيان الذي يعده مراقبون محاولة لخلق أزمات تصرف المصريين عن انتفاضتهم، أعلن الجيش المصري، مقتل ضابط وإصابة 9 جنود أثناء اشتباك وتنفيذ أعمال تفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية شمالي سيناء.

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وقال الجيش في بيان إنه "في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق نجاحات من بينها استهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 7 سيارات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

الجدير بالذكر أن الإرهاب في سيناء، ورقة بيد عبدالفتاح السيسي وقيادات أخرى في الجيش موالية له، يستخدمونها لتصدير صورة للرأي العام تزعم أن نظام السيسي يحارب الإرهاب، بما يخلق وضع دولي مؤيد له، ضد الشعب القابع تحت سلطته بقوة السلاح.

وكان الفنان والمقاول المصري، محمد علي دعا الجيش المصري إلى التدخل وعزل السيسي استجابة لمطالب الجماهير المصرية.

وتعيش مصر، مظاهرات للجمعة الثانية على التوالي تطالب بتنحي السيسي عن رئاسة مصر.