شكرا لقرائتكم خبر عن المناطق المتوقع أن تشهد أغزر الأمطار يوم غد السبت.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشير اخر بيانات التوقعات المحدثة اليوم الجمعة ٢٧ سبتمبر الى ان كثافة الامطار المتوقع هطولها على مدينة عدن والمدن المجاورة لها في لحج وابين وتعز وكذلك كافة المدن والقرى والأراضي المبينة على اول صورة خرائطية مرفقة باللونين الاحمر والبرتقالي بان الامطار المتوقعة باذن الله للفترة الصباحية من يوم غد السبت ٢٨ سبتمبر قد تبلغ عدة اضعاف بالمقارنة مع ما كان متوقعا من امطار خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم الجمعة ولذلك وجب التنبيه لكل من يعنيه الامر من السلطات والسكان. قد يهمك ايضاً: المناطق المتوقع أن تشهد أغزر الأمطار يوم غد السبت..

شاهد صورة السيسي بعد إلقاء القبض عليه .. ومراسل قناة الجزيرة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن كواليس ما جرى؟

عاجل : الحوثي يظهر قبل قليل و السعودية تعلن هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

صحيفة بريطانية تفجر مفاجآت صادمة: مخطط داهية لـ ابن سلمان لاجتثاث إيران من اليمن وهذا مصير قوات التحالف وباكستان تقلب الموازين

Advertisements فتاة حسناء من عدن تثير شباب اليمن وتقول إن مهرها قطع لسان هذا الشخص المقرب من أحمد علي عبدالله صالح وستتزوج به (فيديو)

محمد علي ينبش أسرار جديدة وطبيب السيسي يفجر فضيحة وينشر فيديو عن عملية إزالة الخصيتين للسيسي.. طلع “مخصي” .. شاهد انهيار مفاجئ في صحة الفنان عادل إمام .. شاهد كيف أصبح ؟ (فيديو مفاجئ)

* وبالنسبة لمدينة الحديدة و بقية المدن والقرى والاراضي الواقعة في الساحل الغربي والممتدة من الحسينية و بيت الفقيه جنوبا مرورا بالحديدة وحتى الصليف واللحية شمالا والملونة باللون الفضي والاحمر والمبينة في ثاني صورة خرائطية مرفقة فان امطارها ستكون بمشيئة الله اشد غزارة ووقت هطولها اطول حيث يتوقع ان تكون الامطار على عدن وحواليها خلال الفترة الصباحية وحتى الظهيرة فقط بينما يتوقع ان تستمر امطار الساحل الغربي متعاودة من شروق الشمس الى المساء . * وختاما فإن التوقعات تظل توقعات واحيانا تصيب واحيانا تخيب والله وحده عنده العلم اليقين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المناطق المتوقع أن تشهد أغزر الأمطار يوم غد السبت.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.