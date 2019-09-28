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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب جنوبي من ابناء لودر يقطع اللسان والعضو الذكري لاعلامي شمالي شهير جدا ( صورة )

2019/09/28 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

قال الشاب احمد علي عبد الله الكازمي انه مستعد ليس فقط قطع لسان الاعلامي والناشط الشمالي الشهير عيسى العذري بل وحتى عضوه الذكري .

واضاف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي " انا شاب فقير واريد الزواج على كتاب الله وسنة رسوله ومستعد لتقديم مهرها وتنفيذ طلبها بقطع لسان والعضو الذكري لذلك السفيه الذي اساء لليمنيين.

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واختتم منشوره بقول ساخر " انتبهي يابنت عدن تخدعينا .

وكان الناشط المؤتمري المقرب من أحمد علي عبدالله صالح، عيسى العذري قد بث فيديو وصف بـ "البذيء" لما احتواه من ألفاظ هابطة لا تعبر عن اليمنيين .

وفي الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل، قال الناشط العذري إن يفتدي بروحه "العضو الذكري" للشيخ زايد آل نهيان.

وقال الناشط المقرب من أحمد علي، في كلامه البذيء، إن الليلة التي زرع فيها الشيخ زايد من عضوه الذكري، نجله "محمد بن زايد" ولي عهد الإمارات، كانت ليلة القدر، ليلة مباركة.. مكررا تأكيده افتداء "العضو الذكري" للشيخ زايد بروحه.

وردا على الفيديو البذيء لعيسى العذري، قال حساب باسم فتاة يمنية، باسم بنت عدن الحرة: "اخر اصدارات الدنغ عيسى العذري".

واضافت في حسابها على تويتر، قائلة: "اقسم الكم بكتاب الله أن مهري هي لسان عيسى العذري ويشهد الله على كلامي وناس أجمع الكل ابناء عدن الشرفاء وأبناء الشمال العظماء انتم قد التحدي وبشرط المهلة شهر".