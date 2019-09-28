صنعاء: عشرات المواطنين يحيون الذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر

خرج العشرات من الشباب والشابات، عصر أمس الخميس؛ للاحتفال بعيد 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر .

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن العشرات من الشباب والشابات خرجوا إلى جوالة الرويشان وسط العاصمة صنعاء للاحتفال بالعيد الوطني 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر بإمكانياتهم البسيطة والمتواضعة عبر الشباب عن فرحتهم وحبهم لوطنهم، مرددين هتافات وطنية بالإضافة إلى النشيد الوطني ورفع العلم الوطني.

وقال ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الإجتماعي إن ‏العاصمة صنعاء في ظل سيطرة المليشيات الحوثية عليها بدت حزينة وكئيبة وبائسة في اليوم الوطني بعد أن كانت شعلة من الفرح والاحتفال بالاعياد الوطنية.

الجدير بالذكر أن العديد من المدن اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية أحيت ذكرى 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر وسط الاهازيج والأغاني الوطنية بينما بدت صنعاء حزينة وغربية في عيدها الوطني.