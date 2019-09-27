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عدن - ياسمين التهامي - للمرة الأولى.. محمد بن سلمان يتحدث عن علاقته بقضية خاشقجي

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن مقـ.تل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي يحمله المسؤولية لأنه جرى خلال ولايته.

وفي حوار حديث أجراه ولي العهد السعودي مع شبكة “بي بي إس” الأمريكية، تحدث بن سلمان للمرة الأولى عن علاقته بقضية خاشقجي.

وقال بن سلمان الحوار الذي رصدته الوسيلة: “حدث هذا في ظل ولايتي، وأنا أتحمل كامل المسؤولية”.

لكن بن سلمان أكد أيضاً أن هذا الحـادث وقع دون علمه.

وفي سؤاله حول إمكانية حدوث تلك الجريمة دون علمه، قال بن سلمان: “لدينا 20 مليون مواطن، وثلاثة ملايين موظف

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وحول سؤال: “هل بإمكانهم استخدام إحدى طائراتكم”، فأجاب بن سلمان: “لدي مسؤولون ووزراء، ولديهم أعمالهم. ولديهم السلطة للقيام بذلك”.

وكان مقـ.تل الصحفي جمال خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في قنصلية بلاده في اسطنبول قد أحدث صدمة عالمية.

ومنذ ذلك الحين، كان محمد بن سلمان يلتزم الصمت بشأن دوره في مقـ.تل الصحفي السعودي.

تلك التصريحات في فيلم وثائقي تبثه شبكة “بي بي إس” الأمريكية في الأول من أكتوبر /تشرين الأول، بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقـ.تل الصحفي السعودي

وكان ولي العهد قد وصف عملية قـ.تل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بـ”البشعة”، متعهدا بأن تخضع للتحقيق. وظلت حكومته طوال الوقت تؤكد عدم وقوفه وراء تلك “العملية المارقة”.

وفي يوليو/تموز الماضي، طالبت مقررة الأمم المتحدة التي تحقق في مقـ.تل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي إيه، بكشف ما لديها من سجلات استخبارية بشأن مقـ.تله.