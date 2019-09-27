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عدن - ياسمين التهامي - في عرس يجسد الروح السبتمبرية أبناء الأكاحلة ينتخبون هيئة إدارية لجمعية الاكاحلة الخيرية
في عرس ديموقراطي كبير لابناء الاكاحلة يجسد الروح السبتمبرية للجمهورية اليمنية احتشد ٢٦١ عضو من اعضاء اللجنة العمومية لجمعية ابناء الاكاحلة لانتخاب هيئة ادارية جديد لجمعية الاكاحلة الخيرية . وبعد عرض التقرير المالي والاداري والرقابي على اعضاء اللجنة العمومية و بحضور واشراف مندوب وزارة الشؤن الاجتماعية والهيئة الادارية السابقة فتح باب الترشيح للهيئة الادارية حيث تقدم عدد ١٩ مرشح للهيئة الادارية الجديدة ولجنة الرقابة وافضى هذا الترشيح الى فوز ٩ اعضاء جدد للهيئة الادارية الجديد و٣ الى لجنة الرقابة ...حيث افضت نتائج الا قتراع الى الاتي
الى فوز الاعضاء التالية اسمائهم الى الهيئة الادارية الجديدة :-
فهد سلطان 169
شاكر عبدسيف 171
احمد عبدالكريم 132
وحيد محمد ثابت 149
فايز عبدالملك 132
ناظم سعيد 126
محمد القلعي 126
سمير سيف 105
صلاح سعيد قاسم 96
وبعد تنازل الاخ /شاكر سيف بمنصب رئيس الجمعية للاخ فهد سلطان تقرر ان يكون الاخ /فهد سلطان رئيس للجمعية والاخ /شاكر عبده سيف امين عام للجمعية .
ما أجمل ممارسة الدمقرطية وثقافة الدمقرطية ...الشكر والتقدير لكل من شارك في انجاح هذا العرس الدمقرطي وللهيئة الادارية السابقة التي انجحت هذا العرس الدمقرطي والجهود الجباره التي بذلوها خلال فترتهم السابقة واخص بتحية والتقدير للاخ /ابراهيم حمود رئيس جمعية الاكاحلة الخيرية سابقا.
كان هذا في يوم الخميس الموفق 26/9/2019
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