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في عرس يجسد الروح السبتمبرية أبناء الأكاحلة ينتخبون هيئة إدارية لجمعية الاكاحلة الخيرية

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عدن - ياسمين التهامي - في عرس يجسد الروح السبتمبرية أبناء الأكاحلة ينتخبون هيئة إدارية لجمعية الاكاحلة الخيرية

في عرس ديموقراطي كبير لابناء الاكاحلة يجسد الروح السبتمبرية للجمهورية اليمنية احتشد  ٢٦١ عضو من اعضاء اللجنة العمومية لجمعية ابناء الاكاحلة لانتخاب  هيئة ادارية جديد لجمعية الاكاحلة الخيرية  . وبعد عرض التقرير المالي والاداري والرقابي على اعضاء اللجنة العمومية و بحضور واشراف مندوب وزارة الشؤن الاجتماعية والهيئة الادارية السابقة  فتح باب الترشيح للهيئة الادارية حيث تقدم عدد ١٩ مرشح للهيئة الادارية الجديدة ولجنة الرقابة وافضى هذا الترشيح الى فوز ٩ اعضاء جدد للهيئة الادارية الجديد و٣ الى لجنة الرقابة ...حيث افضت نتائج الا قتراع الى الاتي 

 الى فوز الاعضاء التالية اسمائهم الى الهيئة الادارية الجديدة :-

 

فهد سلطان 169

 

شاكر عبدسيف 171

 

احمد عبدالكريم 132

 

وحيد محمد ثابت 149

 

فايز عبدالملك 132

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ناظم سعيد 126

 

محمد القلعي 126

 

سمير  سيف 105

 

صلاح سعيد قاسم 96

 

وبعد تنازل الاخ /شاكر سيف بمنصب رئيس الجمعية للاخ فهد سلطان  تقرر ان يكون الاخ /فهد سلطان رئيس للجمعية والاخ /شاكر عبده سيف امين عام للجمعية .

 

ما أجمل ممارسة الدمقرطية وثقافة الدمقرطية ...الشكر والتقدير لكل من شارك في انجاح هذا  العرس الدمقرطي وللهيئة الادارية السابقة التي انجحت هذا العرس الدمقرطي والجهود الجباره التي بذلوها خلال فترتهم السابقة واخص بتحية والتقدير للاخ /ابراهيم حمود رئيس جمعية الاكاحلة الخيرية سابقا.

كان هذا في يوم الخميس الموفق 26/9/2019

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