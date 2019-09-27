متطوعون ينفذون حملة للقضاء على أشجار السيسبان الضارة بالمهرة

الجمعة 27 سبتمبر 2019

أشجار السيسبان الضارة بالمهرة

كتب الخليج 365 - المهرة

يتأهب متطوعون من أحياء مديرية سيحوت محافظة المهرة الى إطلاق حملة موسعـه لمكافحة أشجار السيسبان من المقابر بالمديرية تحت شعار " مقابرنا مسؤوليتنا " وذلك من أجل المحافظة على نظافة المقابر من أشجار السيسبان التي أنتشرت بكثرة في مقابر المديرية.

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وأعلن المتطوعون عن موعد أنطلاق الحملة والذي ستكون يوم الجمعة من هذه الأسبوع من مقبرة مسجد علي بن أحمد الحامد بحي الثورة (السيلة) وفق آلية محدده وبرنامج زمني تم أعداده من قبل القائمين على الحملة وتستمر كل يوم جمعة من الساعة (6 صباحاً) وحتى الساعة ( 10صباحاً ) حتى يتم الأنتهاء من إزالة وتنظيف المقبرة من أشجار السيسبان.

وأتت الحملة الذي يستعد أبناء مديرية سيحوت أطلاقها للقضاء على هذه الأشجار التي سيطرت على مساحة واسعـه في المقبره وتسببت في ضيق مساحتها مما أدى الى عدم وجود أماكن فاضية لحفر قبور جديدة للأموات وكذا منعت الأهالي من زيارة ذويهم المتوفين لعدم وجود طريق مهيئ للعبور والتنقل داخل المقبرة بسبب كثافة وأنتشار أشجار السيسبان فيها.

وتتكون الحملة على مرحلتين الأولى تشمل إزالة أشجار سيسبان من المقبرة مسجد علي بن أحمد الحامد والمرحلة الثانية توسعة المقبرة كون هذه المقبرة تعد من أكبر المقابر في المديرية وتستقبل أعداد كبيرة من الجنائز من مختلف أحياء مديرية سيحوت.

ودعاء المتطوعون جميع أطياف المجمتع الى المساهمة والمشاركة سوياً في هذه الحملة وذلك من باب إكرام حرمة الموتى ومن باب المسؤولية الإجتماعية ، مناشدين كافةالتّجار وأهل الخير والعطاء بتقديم بدعم لهذه الحملة التطّوعية سوى كان في الجانب المادي أو تقديم الأدوات والمعدات التي تتعلق بالعمل.