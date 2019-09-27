عاجل .. فلكي يمني يطلق تحذيراً بشأن الطقس

الجمعة 27 سبتمبر 2019

عدنان الشوافي

كتب الخليج 365

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” على حسابه في الفيس بوك عن حالة ماطرة قائلا ((تحت تاثير الإنخفاض النسبي للضغط الجوي و اضطراب الطقس في المنطقة وتدافع كتل هوائية رطبة تشهد معظم المناطق اليمنية حالة نشاط خلايا أمطار متفرقة بين خفيفة الى غزيرة تتوزع خلال الايام القادمة على معظم المحافظات خصوصا المرتفعات الغربية من صعدة الى لحج و تعز وتمتد الى شبوة .

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وأكد الشوافي أن الامطار تشمل الهضاب الداخلية وكذلك السواحل الغربية والجنوبية و الشرقية كما تهطل على بعض الصحاري الداخلية و ذلك من ليلة الجمعة 27 سبتمبر 2019 فخلال خمس الى ست أيام قادمة يكون توزيع هطول الأمطار قد غطى معظم المناطق والمحافظات اليمنية، رغم ان المعطيات الحالية تشير الى إستمرار التوقعات للأمطار مع نهاية الأسبوع القادم ونتمنى ان تؤكد ذلك معطيات جديدة اكثر ثبات خلال الأيام القادمة.

كما حذر الفلكي والخبير الشوافي المواطنين من المخاطر المرافقة لهطول الامطار من برق و سيول و تدني الرؤية و انزلاقات التربة و الصخور في الطرقات، وندعو لمتابعة مستجدات الحالة و نشرات الطقس.