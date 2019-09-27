شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحركات عسكرية مفاجئة من عدة معسكرات بالمهرة باتجاه حضرموت "ماذا يحدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة عن تحركات عسكرية مريبة من معسكرات قوات الشرعية بالمهرة باتجاه حضرموت. Advertisements وقالت المصادر بأن البعض من تلك القوات وصلت إلى قيادة المنطقة الأولى والآخر في الطريق اليها. ويتزامن ذلك التحرك للقوات التابعة لحزب الإصلاح مع اجتماعات لقيادات عسكرية وقبلية يتم عقدها في مأرب لحشد أكبر عدد من المسلحين صوب الجنوب.. بحسب الأمناء.

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