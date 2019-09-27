شكرا لقرائتكم خبر عن هام جدا: المناطق المتوقع أن تشهد أغزر الأمطار يوم غد السبت.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشير اخر بيانات التوقعات المحدثة اليوم الجمعة ٢٧ سبتمبر الى ان كثافة الامطار المتوقع هطولها على مدينة عدن والمدن المجاورة لها في لحج وابين وتعز وكذلك كافة المدن والقرى والأراضي المبينة على اول صورة خرائطية مرفقة باللونين الاحمر والبرتقالي بان الامطار المتوقعة باذن الله للفترة الصباحية من يوم غد السبت ٢٨ سبتمبر قد تبلغ عدة اضعاف بالمقارنة مع ما كان متوقعا من امطار خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم الجمعة ولذلك وجب التنبيه لكل من يعنيه الامر من السلطات والسكان. Advertisements * وبالنسبة لمدينة الحديدة و بقية المدن والقرى والاراضي الواقعة في الساحل الغربي والممتدة من الحسينية و بيت الفقيه جنوبا مرورا بالحديدة وحتى الصليف واللحية شمالا والملونة باللون الفضي والاحمر والمبينة في ثاني صورة خرائطية مرفقة فان امطارها ستكون بمشيئة الله اشد غزارة ووقت هطولها اطول حيث يتوقع ان تكون الامطار على عدن وحواليها خلال الفترة الصباحية وحتى الظهيرة فقط بينما يتوقع ان تستمر امطار الساحل الغربي متعاودة من شروق الشمس الى المساء . * وختاما فإن التوقعات تظل توقعات واحيانا تصيب واحيانا تخيب والله وحده عنده العلم اليقين .

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