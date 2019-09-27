شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل "التأشيرة السياحية" بالسعودية التي سيبدأ العمل بها من غد ومميزاتها ورسوم الحصول... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية تفاصيل جديدة بشأن "التأشيرة السياحية" في المملكة، مشيرة إلى العمل بها يبدأ اعتبارا من يوم السبت 28 سبتمبر الجاري.

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وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر، إن السياح من 49 دولة بإمكانهم الحصول على التأشيرة "إلكترونيا"، وفي زمن قياسي لا يتجاوز الـ7 دقائق.

وأوضحت المصادر أن الحملة الترويجية للتأشيرة ستنطلق من 14 مدينة حول العالم، من بينها لندن ونيويورك وبرج خليفة في دبي.

وأوضحت المصادر للصحيفة، أنه "جرى تدريب رجال الجوازات على آلية العمل، وهم جاهزون باحترافية على استقبال السياح من بلدان العالم".

ونبهت المصادر إلى أن هناك فارقا بين تأشيرتي الحج والسياحة، تكمن في نوعية المتطلبات المتوفرة من خلال النماذج الإلكترونية، التي تختلف في التصريحين.

وتبلغ رسوم الحصول على"التأشيرة السياحية" 440 ريالا للعام الواحد، شاملة التأمين الطبي والضريبة ورسوم المعاملة، إذ يسمح للسائح الإقامة داخل المملكة لمدة أقصاها 90 يوما خلال العام الواحد، بحسب "عكاظ".

وأضافت المصادر أنه يمكن للسائح من خلال هذه التأشيرة الدخول إلى المملكة مرات متعددة، كما أن مدة صلاحية التأشيرة عام واحد من تاريخ صدورها، إضافة إلى السماح للمرأة بلا مرافق من أداء العمرة من خلالها.

وسيتم السماح لمواطني 49 دولة بالدخول إلى السعودية بالتأشيرة الإلكترونية، والدول هي: 38 دولة من أوروبا، وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص.

وكذلك سيسمح لمواطني 7 دول من آسيا بالدخول بدون تأشيرة مسبقة، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أميركا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزلندا.