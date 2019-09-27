الاكثر مشاهدة - القصر الملكي يعلن خطوبة هذه الأميرة من قبل رجل أعمال مشهور (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن القصر الملكي يعلن خطوبة هذه الأميرة من قبل رجل أعمال مشهور (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن القصر الملكي البريطاني "بيكنجهام" عقد خطوبة الأميرة " بياتريس" حفيدة الملكة إليزابيث الثانية البالغه من العمر 31 عامًا، من رجل الأعمال "إدواردو مابيلي موززي" ذو 34 عامَا اليوم بعد قصة حب دامت لمدة عام. وقدمت "أوجيني" أخت الأميرة "بياتريس" تهانيها على إنستجرام ونشرت صورة التقطتها بنفسها للزوجين السعيدين. Advertisements ​ ​ ​ ​​​​​​​ وظهر رجل الأعمال لي أول مرة وبشكل رسمي مع الأميرة في مارس خلال معرض " ناشونال بورتري جاليري" ، وانضم إليهما دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون".

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