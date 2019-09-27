الاكثر مشاهدة - غادة عادل تشعل عاصفة في مهرجان الجونة بعد ظهورها بفستان مفتوح أظهر هذه المنطقة الحساسة بالكامل

شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تشعل عاصفة في مهرجان الجونة بعد ظهورها بفستان مفتوح أظهر هذه المنطقة الحساسة بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت النجمة غادة عادل عاصفة من الجدل بعد ظهورها بفستان مفتوح عند منطقة الصدر خلال حضورها فيلم هند صبرى الجديد نورا تحلم، الذى يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

حضر العرض كل من ليلى علوى، يسرا، بشرى، صبا مبارك، أروى جودة، هنا شيحة، غادة عادل، وغيرهم.

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الفيلم يعرض بالمسابقة الرسمية وسوف يشارك في المسابقة الرسمية أيضا لـ أيام قرطاج السينمائية بعد اختياره للعرض بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي منتصف سبتمبر الماضى الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا.