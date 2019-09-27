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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجيش الوطني يتوقف الان عن اقتحام ابين والسبب ليس طيران الامارات .. مفاجأة جديدة اجبرت الشرعية على تغيير موقفها ..شاهد

نجحت وساطة أهلية في نزع فتيل الاقتتال بين قوات من الجيش وأخرى من الحزام الامني في مدينة لودر بمحافظة أبين. وقال مصدر محلي لـ"عدن الغد" أن وساطة من شخصيات اجتماعية وقبلية نجحت في نزع فتيل اقتتال بين قوات الجيش والحزام الامني بلودر. ------------------------------------ شاهد ايضا : • عاجـــل : الجيش الوطني يتوقف الان عن اقتحام ابين والسبب ليس طيران الامارات .. مفاجأة جديدة اجبرت الشرعية على تغيير موقفها ..شاهد Advertisements • عـــــاجـــــل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة القطرية الدوحة ..هجوم مسلح يدمر الديوان الاميري ..ومصير مجهول للأمير تميم ..(شاهد فيديو وصور حصرية مباشرة الان) ------------------------------------- وأضاف المصدر أن جهود الوساطة نجحت في اخماد التحشيد عقب أن قامت كل قوة بحشد أفرادها تحسبا لاندلاع اشتباكات. واشار المصدر إلى أن الوساطة توصلت إلى بقاء قوات الحزام الأمني داخل مدينة لودر للقيام بالمهام الأمنية في المدينة. ولفت إلى أن الاتفاق قضى بعدم تدخل الحزام الأمني في أي مهمة خارج مدينة لودر ومنها عدم تدخلها في الأزمة الحالية بين قوات الجيش والحزام الأمني في محافظة أبين.

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