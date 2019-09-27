شكرا لمتابعة خبر عن هادي يتلقى طعنة غادرة وضربة موجعة من اكبر مسؤول في الشرعية لكن هذا الوزير البطل انقذ هادي واثلج صدور كل اليمنيين ( تفاصيل خطيرة جدا وردت للتو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هادي يتلقى طعنة غادرة وضربة موجعة من اكبر مسؤول في الشرعية لكن هذا الوزير البطل انقذ هادي واثلج صدور كل اليمنيين ( تفاصيل خطيرة جدا وردت للتو )

في خطوة وصفها مراقبون بالانقلاب على الشرعية والولاء للامارات أكد مصدر رفيع بوزارة الخارجية أن معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء معين أبلغ وزير الخارجية محمد الحضرمي قبل ساعات من إلقاءه كلمة الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة بحذف كل عبارة تطرقت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تضمنتها الكلمة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وذكر المصدر وفع ما تداولته مواقع اخبارية يمنية - صيرة بوست - أن عبدالملك أجرى اتصالاً هاتفياً أمس الخميس بالحضرمي مشدداً عليه حذف ما كانت تضمنته كلمة اليمن المعدة مسبقاً بشأن الإمارات وأفعالها وما قامت به مؤخراً في اليمن ودعمها للمجلس الإنتقالي.

وأضاف المصدر أن وزير الخارجية قابل طلب رئيس الوزراء بالرفض وهو ما أثار غضب الأخير وأدى إلى مشادة كلامية بينهما. المصدر أوضح أن كلمة اليمن التي سيلقيها وزير الخارجية غداً السبت تضمنت عدة فقرات عن دور الإمارات العربية المتحدة التخريبي في اليمن ودعمها للمجلس الانتقالي وتقويضها للشرعية من خلال انقلاب الانتقالي عليها في أغسطس الماضي. وكانت مصادر خاصة قد تحدثت سابقاً لذات المصدر "صيرة بوست" عن مساعي معين عبدالملك للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من الرئيس هادي وبدعم من الإمارات العربية المتحدة، لكن الأخير فوض وزير الخارجية ليلقي كلمة اليمن نيابة عنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هادي يتلقى طعنة غادرة وضربة موجعة من اكبر مسؤول في الشرعية لكن هذا الوزير البطل انقذ هادي واثلج صدور كل اليمنيين ( تفاصيل خطيرة جدا وردت للتو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.