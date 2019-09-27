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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. بيان عاجل من الجيش المصري

أصدر الجيش المصري،اليوم الجمعة، بيانا بالتزامن مع خروج مظاهرات احتجاجاية في مصر تطالب برحيل رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتجاهل البيان أي حديث عن المظاهرات، وتحدث عن جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

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وأعلن البيان عن مقتل وإصابة ضابط و9 جنود في أثناء تنفيذ عمليات بشمال ووسط سيناء، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق، ومداهمة البؤر الإرهابية.

وكشف البيان عن تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على (118) "تكفيريا" عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير.

وقال البيان، إن "القوات المسلحة والشرطة مستمران في جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب، وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم".