شكرا لقرائتكم خبر عن "صور"ِمليشيات الحوثي تبيع مساعدات الأمم المتحدة وسط مدينة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"-خاص

رصد موقع ""الخليج 365""شاحنة تقوم ببيع مساعدات تابعة للأمم المتحدة وسط مدينة إب . وذكر سكان ،أن الشاحنة توقفت بمنتصف السوق المركزي وسط مدينة إب وقامت ببيع مساعدات تابعة للأمم المتحدة بأسعار أقل من أسعار السوق وافرغت حمولتها كاملة. Advertisements ويتهم نشطاء الأمم المتحدة بالفساد مع الحوثيين وتقوم مليشيات الحوثي بمصادرة الكثير من مساعدات الأمم المتحدة باليمن.

وتواصل مليشيات الحوثي عمليات النهب والسلب للمساعدات الإنسانية والإغاثية الخاصة بالمواطنين، ففي أحدث عمليات النهب والسلب ومصادرة المواد الإغاثية الأممية أقدمت مليشيات الحوثي، في 24 فبراير الماضي، على مصادرة شحنات من المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية الخاصة بالمواطنين من أبناء محافظة إب وسط اليمن وأودعتها في مخازن خاصة تابعة لها.

وأكدت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي صادرت عدداً من الناقلات المحملة بالمساعدات الغذائية والأدوية لسكان المحافظة وأودعتها في بدرومات الاستاد الرياضي الذي تتخذ منه مقرا لمليشياتها المسلحة.

إلى ذلك وفي 8 فبراير أيضاً، عثرت قوات الجيش والمقاومة على مخازن تحوي كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية الأممية، في مديرية حيس بمحافظة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن.

وقال مصدر في المقاومة بالساحل الغربي إنه عقب تحرير حيس من المليشيات، وأثناء عمليات تمشيط المدينة عثروا على مساعدات أممية مخزنة لدى أحد القيادات الموالية لهم، إضافة إلى الآلاف من السلل الغذائية التي تحمل شعارات منظمات أممية خزنها أحد القيادات الموالية لهم في مقر تابع لحزب المؤتمر.

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