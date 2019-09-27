عاجـــل : تطورات طارئة في ابين .. الجيش الوطني يبدأ الاقتحام ، والطيران الاماراتي يحلق ..وعناصر الانتقالي يفرون من المواجهه ..(تفاصيل مباشرة الان)

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عدن - ياسمين التهامي - " اليوم الجمعة" استطاعت قوات الجيش الوطني من الوصول إلى مشارف مديرية أحور، عقب مواجهات وصفت بالعنيفة مع مليشيا الانتقالي التي تلقت ضربات واسعة من قبل قوات الجيش.
وبعد ان تمكنت من تامين جميع المداخل، تتأهب قوات الجيش الوطني، لاقتحام مدينة أحور، وإطباق حصار خانق على مليشيا الانتقالي الجنوبي، ما خلق حالة رعب شديد وفرار معظم عناصرها من المدينة.
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