قيادتا الأمن وشرطة السير تبعثان برقية عزاء في وفاة الملازم محفوظ باعكابة

الجمعة 27 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المكـلا

بعثت القيادة العامة للأمن والشرطة وشرطة السير بساحل حضرموت برقية عزاء ومواساة لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى الملازم محفوظ باعكابه الذي يعمل في قسم التحقيقات بشرطة السير، والذي وافاه الأجل مساء الخميس بمدينة المكلا، بعد تعرضه لذبحة صدرية مفاجئة.



وجاء في نص البرقية

بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الملازم محفوظ باعكابة الذي يعمل في قسم التحقيق بشرطة السير، حيث انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم إثر ذبحة صدرية مفاجئة، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة القطاع الأمني في ساحل حضرموت .

لقد كان فقيدنا الراحل الملازم "محفوظ باعكابه" خلال سنوات حياته مثالاً للجندي والضابط المجتهد والمنضبط في مجال عمله ومهماته التي وُكِلتْ إليه، وقدم سنوات عمره في خدمة القطاع الأمني بمحافظة خصرموت.

وبهذا المصاب الجلل فإننا نتقدم بإسمنا شخصياً وباسم كل منتسبي الأمن والشرطة والمرور بساحل حضرموت بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى أبناء وأسرة الفقيد الراحل الملازم محفوظ باعكابة، سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

صادر عن قيادتي الأمن والشرطة وشرطة السير بساحل حضرموت