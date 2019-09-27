الجمعة 27 سبتمبر 2019

انتقالي المكلا يدشن مركزي حي الخزان وحي الضيافة بالمديرية

كتب الخليج 365 - المكـلا

دشنت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية المكلا مساء الخميس، تشكيل لجنتي مراكز حي الخزان و حي الضيافة بمنطقتي الشرج و فوة كلاً على حده بحضور نائب رئيس القيادة عبدالله فرج بانصيب وعدد من اعضاء التنفيذية ومحمد برك الكثيري عضو القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمحافظة حضرموت.

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واُفتتح حفل التدشين بكلمة للنائب عبدالله بانصيب، "رحب خلالها بأبناء حيي الخزان والضيافة وبالضيوف من الشخصيات المناضلة و الاجتماعية" ، مقدماً في سياق كلمته "صورة موجزه تعريفية عن كيان المجلس الانتقالي الجنوبي والأهداف السامية التي يسعى لتحقيقها" ، مؤكداً في الوقت ذاته على "ان المجلس ليس حزباً سياسياً ينحصر دوره في قيادة وتنظيم أعضاءه، بل هو طليعة جماهيرية يضطلع بمهمة تنظيم وقيادة جماهير الشعب نحو تحقيق هدفه السياسي في الحرية والأستقلال".

و أُعلن بعدها عن أسماء قيادة لجنتي مراكز حي الخزان بمنطقة الشرج وحي الضيافة بمنطقة فوة، وتتكون من 51 عضو بينهم 10 أعضاء هيئة تنفيذية لكل المراكز ويترأسها كلاً من الأخ صالح يسلم باخبش مركز حي الخزان و الأخ أحمد صالح مبارك بن شملان رئيسا لمركز حي الضيافة.

يذكر أن القيادة المحلية بمديرية المكلا قد دشنت اللجان المحلية للمراكز بالأحياء بدأً بـ مركز حي 40 شقه بمنطقة الشرج ومركز حي أكتوبر بمنطقة الديس.