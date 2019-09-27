مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تشن حملة مداهمة لمتعاطي الممنوعات

الجمعة 27 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - الديس الشرقية

أطلقت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت في الساعات الأولى من فجر الجمعة حملة أمنية في مديرية الديس الشرقية لمداهمة أوكار المتعاطين والمروجين للحشيش والمخدرات والأماكن المشبوهة بتوجيهات من المدير العام للأمن والشرطة العميد منير التميمي وبمشاركة قوة من مكافحة المخدرات ورجال أمن الديس الشرقية.

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وأكد مدير ادارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت المقدم عبدالله لحمدي في اتصال هاتفي لمركز الاعلام الأمني أن رجال الأمن ضبطوا 16 شخصاً بينهم أطفالاً بعمر ( 15) سنة في أماكن مشبوهة وبعيدة عن أنظار الناس وهم يتعاطون شجرة القات، وشخصاً في حالة سُكُرٍ كاملة.

وأوضح المقدم "عبدالله لحمدي" أن قيادتي الأمن ومكافحة المخدرات بالمحافظة حريصة على شبابنا وأطفالنا من الانزلاق في آفة المخدرات والقات ومن خلال هذه الحملات الأمنية المفاجئة نقطع الطريق أمام المتربصين والمروجين لهذا السُّم القاتل الذي يقضي على شبابنا ويزعزع الأمن في المحافظة.

ووجه المقدم عبدالله لحمدي في ختام حديثه للإعلام الأمني، دعوة للأهالي بمتابعة أطفالهم ومراقبتهم والعمل على توعيتهم وعدم تركهم لقمة سائغة لضعاف النفوس الذين ينشرون سمومهم بين أوساط الشباب، داعياً الجميع إلى تحمل مسئولياتم في التصدي لخطر المخدرات.