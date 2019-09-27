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الجمعة 27 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
سيد مصطفي
قال محمود الطاهر، السياسي والكاتب اليمني، أنه في بيان مشترك وتحديدًا بتاريخ 15 سبتمبر 2019، خرج عبدالعزيز جباري وأحمد الميسري وصالح الجبواني، تحدثوا فيه أن هناك محادثات يمنية- يمنية مشتركة لإحلال السلام في اليمن، لكن الحقيقة بانت فيما بعد أنهم اجتمعوا بمحمد عبد السلام وحسن باعوم ذراعي إيران في الشمال والجنوب.
وأكد الطاهر لـ"الخليج 365"، أن هذا الإجتماع كان محاولة منهم للخروج بتيار جديد يزيد من تعقيد المسألة اليمنية، ضاربين المحادثات الجارية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في جدة عرض الحائط.
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وأضاف السياسي والكاتب اليمني، أنه بعد أيام معدودة، خرج الجبواني بتصريح جديد يتحدث عن مهمة نقل العاصمة اليمنية المؤقتة إلى عاصمة مؤقتة جديدة، متناسيا المحادثات والحوار الذي تحدث عنه، دون أن يقول أو يبشر أتباعه أو مصدقوه، بالنقاط التي وصلوا إليها في سبيل التصوير مع محمد البخيتي في صنعاء
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي يمني يكشف كواليس لقاء وفد الشرعية مع ممثلي إيران في الشمال والجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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