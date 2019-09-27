شاهد بالفيديو.. شباب يتحدون الحوثيين ويحتفلون بثورة سبتمبر وسط شارع صنعاء

الجمعة 27 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

احتفل العشرات من الشباب وسط العاصمة صنعاء في تحد واضح لمليشيا الحوثي الارهابية.

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وتجمع عدد من الشباب في جولة أحد الشوارع بالعاصمة صنعاء، رافعين العلم الوطني ومرددين النشيد الوطني وأهازيج الثورة.

وقال ناشطون أن هذا الاحتفال كسراً لحاجز الخوف لدى أبناء صنعاء الذين يشكون من قبضة حديدية حوثية تمنع أي تجمعات أو تظاهرات.

واحتفى اليمنيون يوم أمس الخميس بالذكرى السابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.