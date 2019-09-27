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الجمعة 27 سبتمبر 2019
لاعب يمني ينضم إلى منتخب أوروبي
كتب
الخليج 365-صنعاء
انضم مھاجم منتخب الیمن الأول لكرة القدم أحمد السروري، رسمیاً إلى نادي ماس تابوروسكو التشیكي، أحد أندیة الدرجة الثالثة بجمھوریة التشیك.
وأكد اللاعب الیمني السروري في تصریح صحفي ي، إنھ "سعید جداً للانضمام لھذا الفریق".
وقال السروري في ردة عن سؤال حول المحفزات التي دفعتھ للسفر إلى التشیك : "حلمي ھو اللعب في أوروبا واخترت جمھوریة التشیك بسبب معرفتي السابقة بالمدرب بروزیتش من خلال فترة عملھ مع المنتخب الیمني في نھائیات كأس آسیا الماضیة وأتطلع لتحقیق النجاح مع فریق تابوروسكو ".
ویتصدر تابوروسكو مجموعتھ بالدرجة الثالثة برصید 18 نقطة من 7 مباریات، وستكون المباراة الأولى للاعب السروري مع فریقیھ الجدید یوم الأحد المقبل الـ29 من سبتمبر أمام الفریق الثاني لنادي سبارتا براغ ضمن الجولة الثامنة من المسابقة
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