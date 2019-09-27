شاهد.. مياة الأمطار تجتاح منازل المواطنين في مدينة الحوطة بلحج

الجمعة 27 سبتمبر 2019 الامطار كتب الخليج 365-لحج اجتاحت مياة الامطار منازل المواطنين في مدينة الحوطة بمحافظة لحج.

Advertisements وشهدت لحج امطار غزيرة اليوم الجمعة في عموم المحافظة الامر الذي ادى الى غرق بعض المنازل. وتداول ناشطون صوراً لمنازل غمرتھا الأمطار في مدینة الحوطة عاصمة لحج. وقالت المصادر أن السیول تسببت بغرق نحو 23 منزل وأدت السیول إلى تشرد المواطنین من منازلھم. وأطلق الأھالي نداءات استغاثة إلى الجھات المعنیة بإنقاذھم من السیول والتدخل بشط المیاة . وشھدت العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوبیة، الیوم الجمعة، أمطاراً وسیول غزیرة تأثراً بإعصار ھیكا، حاصرت المواطنین في منازلھم وأغرقت عدد من المنازل في محافظتي عدن ولحج

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