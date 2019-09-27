30 سيارة دعماً لشرطة الحديدة بدعم من السعودية

30 سيارة دعما لشرطة الحديدة

كتب الخليج 365-الحديدة

وأكد محافظ الحديدة أن الأطقم العسكرية ستساهم في حفظ الأمن والاستقرار للمناطق المحررة في الحديدة بعد أن نهبت مليشيا الحوثي كافة المعدات الخاصة بقوات الأمن والوحدات العسكرية.

وأوضح أن المحافظة موعودة بدفعة ثانية ستقدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القادمة من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في المديريات المحررة لمحافظة الحديدة.

حضر التسليم مدير شرطة المحافظة العميد نجيب أحمد ورق وقائد قوات الأمن الخاصة العقيد صادق عطية.

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