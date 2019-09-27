صنعاء: سياسي حوثي يتعرض لضرب واقحتام لمنزله بعد انتقاده للحوثيين

الجمعة 27 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

تعرض محلل سياسي تابع لمليشيا الحوثي الى الضرب واقتحام منزله امام اطفاله وزوجته بعد قيامه بانتقاد وجهها لمليشيا الحوثي.

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وتداول ناشطون صورة لعبدالوهاب الشرفي وهو حوثي مؤيد لهم منذ احتلالهم لصنعاء وعليه اثار الضرب المبرح في الوجه.

وقالت مصادر محلية ان الشرفي محتجز في الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء بعد ان تم اختطافه يوم امس الخميس وضربه أمام أسرته ، على خلفية انتقاده لما يقوم به ما يسمى الحارس القضائي من تجاوزات بحق ممتلكات المعارضين, وعلى خلفية تدوينات على حسابه في “فيسبوك”، ترفض” جمهورية السيد” وتمجد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، بالتزامن مع العيد الوطني السابع والخمسين لقيامها .

وكان قد كتب الشرفي في اخر منشور له على صفحته بالفيسبوك : هناك من يفهم الجمهورية على انها الانتقال من تفرد السيد الى تفرد الشيخ او تفرد الفندم .

… لكل هولا نقول الجمهورية هي جمهورية الشعب جمهورية كل منا فردا فردا , هذا ما قضت به مبادئ السادس والعشرين من سبتمبر و سنكون ضد كل من يحاول استلابنا هذا الحق باي صورة من الصور , سنقاوم مسخ الجمهورية ولن نقبل لا بجمهورية سيد ولا بجمهورية شيخ ولا بجمهورية فندم ولن نسلم لحاكم الا من نختاره نحن المواطنون “.