- 1/2
- 2/2
الجمعة 27 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-متابعات
قالت مصادر اعلامية متطابقة إن مقيم يمني قام بالانتحار شنقا صباح اليوم الجمعة في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية.
وذكرت أن زملاء المغترب ناجي المنصوري اليافعي والذي كان يعمل في بنشر مركز خدمات سيارات , فوجئوا به فجر اليوم متدلي من رقبته بحبل من السقف بعد ان ربطه للانتحار.
ورجح المصدر ان يكون سبب انتحار اليافعي هو عجزه عن رسوم تجديد اقامته بالسعودية وانه كان يعاني من ضغوطات مالية ونفسية.
كانت هذه تفاصيل خبر يمني ينتحر في مدينة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.