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يمني ينتحر في مدينة جدة

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اليمن العربي-متابعات 0 تبليغ

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الجمعة 27 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

يمني ينتحر في مدينة جدة

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الخليج 365-متابعات

قالت مصادر اعلامية متطابقة إن مقيم يمني قام بالانتحار شنقا صباح اليوم الجمعة في مدينة جدة غرب المملكة العربية .

 وذكرت أن زملاء المغترب ناجي المنصوري اليافعي والذي كان يعمل في بنشر مركز خدمات سيارات , فوجئوا به فجر اليوم متدلي من رقبته بحبل من السقف بعد ان ربطه للانتحار.

ورجح المصدر ان يكون سبب انتحار اليافعي هو عجزه عن رسوم تجديد اقامته بالسعودية وانه كان يعاني من ضغوطات مالية ونفسية.

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